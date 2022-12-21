Шойгу обіцяє «подальший наступ» військ РФ в Україні

РФ, як і раніше, планує захопити ще більше української землі та не має наміру повертати під український контроль уже окуповані регіони, які називає «новими територіями». Про це на колегії російського Міноборони заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.



«Для стабілізації обставин, захисту нових територій і проведення подальших наступальних дій знадобилося збільшення бойового чисельного складу угруповань наших військ. З цією метою проведено часткову мобілізацію», — сказав Шойгу.



Він додав, що мобілізація стала «серйозним випробуванням для країни та Збройних сил». Мобілізаційні плани не вводилися в дію з часів Другої світової, зазначив міністр оборони РФ.



«Сама система мобілізаційної підготовки виявилася не повністю адаптованою під нові економічні відносини. Тому з початком часткової мобілізації ми постали перед труднощами щодо оповіщення та призову громадян, які перебувають у запасі», — сказав він.



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