Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов посетил Бахмут. Фото: ГУР МО Украины

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в обстреливаемом армией РФ Бахмуте Донецкой области. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что генерал-майор Буданов побывал на позициях, где работают разведчики. Он заслушал доклады командиров подразделений ГУР МО Украины, определил задачи и наградил военных, особо отличившихся во время уничтожения оккупантов.

20 декабря, напомним, Бахмут посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он наградил военных, а также главе государства вручили украинский флаг для передачи партнерам.