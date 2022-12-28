Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов посетил Бахмут

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в обстреливаемом армией РФ Бахмуте Донецкой области. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Отмечается, что генерал-майор Буданов побывал на позициях, где работают разведчики. Он заслушал доклады командиров подразделений ГУР МО Украины, определил задачи и наградил военных, особо отличившихся во время уничтожения оккупантов.
20 декабря, напомним, Бахмут посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он наградил военных, а также главе государства вручили украинский флаг для передачи партнерам.