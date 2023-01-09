Битва за Донбас триває і закінчиться нашою перемогою — Зеленський про бої у Соледарі та Бахмуті

Російські окупаційні війська сконцентрували найбільші зусилля на Соледарі Донецької області. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 9 січня. Але, підкреслює він, «результатом цієї важкої та тривалої битви стане звільнення всього Донбасу».



«Я дякую всім воїнам, які захищають наш Бахмут і виявляють максимальну стійкість! Дякую всім бійцям у Соледарі, які витримують нові та ще жорсткіші штурми окупантів! Це дуже важко: там майже не залишилося цілих стін... Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час та додаткові сили», — сказав Зеленський.



Він додав, що зараз вся земля в Соледарі посипана тілами загиблих російських військових, а також пошкоджена численними ударами боєприпасів. Раніше у міністерстві оборони України повідомили, що російські окупаційні війська розпочали штурм Соледара.

Російським військам вдалося просунутися вперед у місті Соледар Донецької області. Але ці успіхи незначні — і не призведуть до оперативного оточення сусіднього Бахмута. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. Темпи просування на цій ділянці – максимум кілька сотень метрів на день. А втрати росіян тут обчислюються сотнями на добу. Що зараз відбувається у Соледарі? І чому це місто таке важливе для російського командування? Розбираємось у цьому відео: