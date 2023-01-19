Глава МИД Ирана: Мы не признаем отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины

Иран не признает отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины, а также не поддерживает войну, развязанную Россией. Об этом рассказал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью телеканалу TRT World.



По его словам, Иран признает суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов. Поэтому он не признает аннексию Россией Крыма, территорий Донецкой и Луганской областей, даже несмотря на «‎прекрасные отношения Тегерана и Москвы».



Абдоллахиан утверждает, что Иран не поддерживает войну, которую ведет Россия против Украины, так как она не решит спорные вопросы.



«‎Мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт в Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся»‎, — сказал глава иранского МИД.

Иран воздерживается от поставок баллистических ракет России из-за потенциальных последствий. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.



Россия снова заказала у Ирана еще сотни беспилотников и баллистических ракет. Об этом в среду, 7 декабря, сообщило информагентство dpa.



МИД Украины подтвердило встречу с представителями Ирана по дронам-камикадзе, которые использует РФ. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.