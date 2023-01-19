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Глава МЗС Ірану: Ми не визнаємо відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України

19 січня 2023, 17:57

Глава МЗС Ірану: Ми не визнаємо відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України

Іран не визнає відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України, а також не підтримує війну, розв'язану Росією. Про це розповів міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан в інтерв'ю телеканалу TRT World.

За його словами, Іран визнає суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів. Тому він не визнає анексію Росією Криму, територій Донецької та Луганської областей, навіть незважаючи на «прекрасні відносини Тегерана та Москви».

Абдоллахіан стверджує, що Іран не підтримує війну, яку веде Росія проти України, оскільки вона не вирішить спірних питань.

«Ми наполягаємо на своєму послідовному принципі у зовнішній політиці: коли ми говоримо, що конфлікт в Україні — це не рішення, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний політичний принцип, на який покладаємося», — сказав глава іранського МЗС.

Іран утримується від постачання балістичних ракет Росії через потенційні наслідки. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

Росія знову замовила в Ірану ще сотні безпілотників та балістичних ракет. Про це у середу, 7 грудня, повідомило інформагентство dpa.

МЗС України підтвердило зустріч із представниками Ірану з дронів-камікадзе, які використовує РФ. Про це у коментарі повідомив прес-секретар МЗС Олег Ніколенко.

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