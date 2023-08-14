Норвегия предоставит Украине системы для борьбы с беспилотниками

Украина получит от Норвегии системы противодействия беспилотникам CORTEX Typhon C-UAS. Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.



Стоимость контракта оценивается в 740 миллионов норвежских крон (более 71 млн долларов). Он финансируется через возглавляемый Великобританией Международный фонд для Украины (IFU), основным донором которого является Норвегия.



«Это значительно усилит украинский потенциал борьбы с беспилотниками и поможет защитить украинское население и инфраструктуру», — подчеркнул директор компании Kongsberg DA Эрик Ли.



Недавно правительство Норвегии объявило, что увеличит военную поддержку Украины — на 2,5 миллиарда крон в этом году. Таким образом, она будет составлять 10 миллиардов крон или 960 миллионов долларов.