Норвегія надасть Україні системи для боротьби з безпілотниками

Україна отримає від Норвегії системи протидії безпілотникам CORTEX Typhon C-UAS Про це повідомляє прес-служба уряду Норвегії.



Вартість контракту оцінюється в 740 мільйонів норвезьких крон (понад 71 млн. доларів). Він фінансується через очолюваний Великою Британією Міжнародний фонд для України (IFU), основним донором якого є Норвегія.



«Це значно посилить український потенціал боротьби з безпілотниками та допоможе захистити українське населення та інфраструктуру», - підкреслив директор компанії Kongsberg DA Ерік Лі.



Нещодавно уряд Норвегії оголосив, що збільшить військову підтримку України — цього року на 2,5 мільярда крон. Таким чином, вона становитиме 10 мільярдів крон або 960 мільйонів доларів.