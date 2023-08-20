Донецк, Луганск и не только: Главные события 20 августа

Политика



Нидерланды объявили, что предоставят Украине 42 американских истребителя. Дания, в свою очередь объявила о передаче 19 истребителей F-16.



Общество



Российские оккупанты разработали так называемый «план развития» временно оккупированного Мариуполя. Кремль планирует увеличить население города примерно на 300 тысяч за счет миграции из РФ, сообщает Центр национального сопротивления.



Шесть человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в подконтрольном РФ Луганске.



В оккупированном Донецке одну из улиц назвали в честь убитой Дарьи Дугиной — дочери прокремлевского политолога Александра Дугина. Он известен как один из идеологов «русского мира». Его дочь Дарья разделяла идеи отца и была его ближайшей соратницей.



Боевые действия



Мариупольский городской совет опубликовал список идентифицированных погибших детей в Донецкой области за 2022 год. В частности, в Мариуполе оккупанты во время осады убили более ста детей.



В ходе обстрела мужчина погиб в Ясиноватой, еще четыре человека получили ранения.



В Мариуполе между «кадыровцами» и российскими оккупантами произошел конфликт, который перерос в стрельбу. Конфликт произошел из-за того, что военная комендатура остановила автомобиль чеченца с оружием без единого документа.



В Ростовской области РФ заявили о новой атаке беспилотников, два из них упали на территории воинской части в Каменске.



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