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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 20 серпня

20 серпня 2023, 23:00

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 20 серпня

Політика

 Нідерланди оголосили, що нададуть Україні 42 американські винищувачі. Данія, у свою чергу, оголосила про передачу 19 винищувачів F-16.

Суспільство

Російські окупанти розробили так званий план розвитку тимчасово окупованого Маріуполя. Кремль планує збільшити населення міста приблизно на 300 тисяч за рахунок міграції із РФ, повідомляє Центр національного спротиву.

Шестеро людей постраждали внаслідок аварії за участю пасажирського автобуса та вантажного автомобіля в підконтрольному РФ Луганську.

В окупованому Донецьку одну з вулиць назвали на честь убитої Дар'ї Дугіної — дочки прокремлівського політолога Олександра Дугіна. Він відомий як один із ідеологів «російського світу». Його дочка Дар'я поділяла ідеї батька та була його найближчою соратницею.

Бойові дії

Маріупольська міська рада опублікувала список ідентифікованих загиблих дітей на Донеччині за 2022 рік. Зокрема, у Маріуполі окупанти під час облоги вбили понад сто дітей.

У ході обстрілу чоловік загинув у Ясинуватій, ще чотири особи отримали поранення.

У Маріуполі між «кадировцями» та російськими окупантами стався конфлікт, який переріс у стрілянину. Конфлікт стався через те, що військова комендатура зупинила автомобіль чеченця зі зброєю без жодного документа.

У Ростовській області РФ заявили про нову атаку безпілотників, два з них впали на території військової частини в Кам'янську.

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