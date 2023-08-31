Каховську ГЕС підірвав підрозділ «Шторм» — військовополонений

В екологічній катастрофі, яку окупанти спровокували, підірвавши 6 червня гідроелектростанцію, зізнався один з учасників підрозділу «Шторм».



Військовослужбовець 1-го взводу, 1-го відділення підрозділу «Шторм» Сапожніков Володімір в інтерв'ю зізнався, що його товариші по службі причетні до підриву Каховської ГЕС.



«Каховську ГЕС було підірвано підрозділом «Шторм», її бійцями, вночі. О другій годині ночі», — розповів військовий, який здався в полон.



Про підрив, за словами військовополоненого, він дізнався вже після того, як приєднався до підрозділу.

Нагадаємо, уряд України вирішив відновити Каховську гідроелектростанцію, яку підірвала армія РФ.