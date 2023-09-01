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Донецк, Луганск и не только: Главные события 1 сентября

01 сентября 2023, 23:00

Донецк, Луганск и не только: Главные события 1 сентября

Общество

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец рассказал, что количество российских пленных у Украины небольшое, что усложняет обмен. Другой проблемой, по словам Лубинца, является отсутствие интереса российской стороны к своим военнопленным.

Школьники из Ясиноватой отправятся на учебу в Челябинскую область из-за сложной военной обстановки в городе. Глава оккупационной администрации города Дмитрий Шевченко утверждает, что уже сформирован список из порядка 50 детей, чьи родители якобы дали такое согласие. Выезд группы ожидается в начале сентября.

В ряде населенных пунктов на временно захваченной армией РФ территории Украины зафиксированы случаи, когда старшеклассники, которые не получили российский паспорт, временно не допущены к занятиям в школах.

В захваченном армией РФ Донецке местные «власти» разобрали стихийный мемориал с портретами главы группировки «Вагнера» Евгения Пригожина и командира боевиков Дмитрия Уткина.

Боевые действия

В Донецке в ходе обстрела ранения получили более десяти человек, погибла шестилетняя девочка, сгорела машина, повреждены дома, ТРЦ «Донецк Сити».

По оценкам Белого дома, украинские войска за последние дни достигли «заметного прогресса» против российских войск в своем контрнаступлении на юге Украины.

На Бахмутском направлении есть положительная динамика, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, ВСУ имеют успех на разных участках фронта. Также Сырский отметил эффективную работу артиллеристов 22-й бригады которые качественно выполняют свою работу. Украинские военные имеют успехи в Клещиевке, Курдюмовке и Андреевке. Для россиян продвижение по Бахмутскому направлению - одна из важнейших задач. Поэтому силы РФ пытаются отвлечь ВСУ по другим направлениям фронта.

В подмосковных Люберцах после атаки украинского дрона горел цех по производству электроники для ракет.

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