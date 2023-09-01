Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 1 вересня

Суспільство



Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубинець розповів , що кількість російських полонених в України невелика, що ускладнює обмін. Іншою проблемою, за словами Лубинця, є відсутність інтересу російської сторони до своїх військовополонених.



Школярі з Ясинуватої вирушать на навчання до Челябінської області через складну військову обстановку в місті. Голова окупаційної адміністрації міста Дмитро Шевченко стверджує, що вже сформовано список із близько 50 дітей, чиї батьки нібито дали таку згоду. Виїзд групи очікується на початку вересня.



У низці населених пунктів на тимчасово захопленій армією РФ території України зафіксовано випадки, коли старшокласники, які не отримали російського паспорта, тимчасово не допущені до занять у школах.



У захопленому армією РФ Донецьку місцева «влада» розібрала стихійний меморіал із портретами голови угрупування «Вагнера» Євгена Пригожина та командира бойовиків Дмитра Уткіна.



Бойові дії



У Донецьку в ході обстрілу поранення отримали понад десять осіб, загинула шестирічна дівчинка, згоріла машина, пошкоджено будинки, ТРЦ «Донецьк Сіті».



За оцінками Білого дому, українські війська за останні дні досягли «помітного прогресу» проти російських військ у своєму контрнаступі на півдні України.



На Бахмутському напрямку є позитивна динаміка, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, ЗСУ мають успіх на різних ділянках фронту. Також Сирський відзначив ефективну роботу артилеристів 22-ї бригади, які якісно виконують свою роботу. Українські військові мають успіхи у Кліщіївці, Курдюмівці та Андріївці. Для росіян просування Бахмутським напрямом - одне з найважливіших завдань. Тому сили РФ намагаються відвернути ЗСУ з інших напрямів фронту.



У підмосковних Люберцях після атаки українського дрону горів цех із виробництва електроніки для ракет.



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