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Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 октября

04 октября 2023, 00:11

Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 октября

Общество

В захваченном Мариуполе Донецкой области оккупанты задержали трех подростков, которые якобы глумились над георгиевскими лентами, российским триколором. Школьников обвиняют сразу по двум статьям: «осквернение государственных символов» и «реабилитация нацизма». Административное дело возбудили на родителей, которым придется заплатить штраф.

Абоненты мобильного оператора «Феникс» на оккупированной РФ территории Донецкой области столкнулись с тем, что у них не работает интернет без включения передачи данных в роуминге.

Ночью на перегоне «Енакиево-Углегорск» грузовой поезд наехал на машину оккупантов ЗРК «Стрела-10» ВС РФ. В результате происшествия тепловоз сошел с рельсов, есть повреждения ж/д полотна, трое российских военнослужащих погибли, еще два — получили ранения.

Права человека

Так называемый «суд» группировки «ДНР» объявил о выдворении за пределы России и оккупированной территории двух украинцев — священников Православной церкви Украины (ПЦУ) Вячеслава Хримли и Андрея Чуя. Митрополит Донецкий и Мариупольский ПЦУ Сергий (Горобцов) в комментарии «Новостям Донбасса» опроверг информацию о том, что оккупационные власти выдворили Вячеслава Хримли и Андрея Чуя. По его словам, они находятся в РФ, скорее всего, в заключении.

Украинского военнослужащего Алексея Лозовика оккупанты незаконно приговорили к 28 годам колонии строгого режима. Его обвинили в «жестоком обращении с гражданским населением и убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам ненависти и вражды».

Боевые действия

Вечером в сторону временно оккупированного Крыма была запущена противокорабельная ракета «Нептун». В Минобороны РФ утверждают, что ракета была уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря средствами ПВО. В крымских пабликах также пишут о том, что в Севастополе упали части БПЛА, и звучит сигнал воздушной тревоги.

В группировке «ДНР» заявили, что за сутки получили ранения четыре человека, ровреждены 13 жилых домов в Донецке, Ясиноватой, Горловке.

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