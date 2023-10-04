Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 октября

Общество



В захваченном Мариуполе Донецкой области оккупанты задержали трех подростков, которые якобы глумились над георгиевскими лентами, российским триколором. Школьников обвиняют сразу по двум статьям: «осквернение государственных символов» и «реабилитация нацизма». Административное дело возбудили на родителей, которым придется заплатить штраф.



Абоненты мобильного оператора «Феникс» на оккупированной РФ территории Донецкой области столкнулись с тем, что у них не работает интернет без включения передачи данных в роуминге.



Ночью на перегоне «Енакиево-Углегорск» грузовой поезд наехал на машину оккупантов ЗРК «Стрела-10» ВС РФ. В результате происшествия тепловоз сошел с рельсов, есть повреждения ж/д полотна, трое российских военнослужащих погибли, еще два — получили ранения.



Права человека



Так называемый «суд» группировки «ДНР» объявил о выдворении за пределы России и оккупированной территории двух украинцев — священников Православной церкви Украины (ПЦУ) Вячеслава Хримли и Андрея Чуя. Митрополит Донецкий и Мариупольский ПЦУ Сергий (Горобцов) в комментарии «Новостям Донбасса» опроверг информацию о том, что оккупационные власти выдворили Вячеслава Хримли и Андрея Чуя. По его словам, они находятся в РФ, скорее всего, в заключении.



Украинского военнослужащего Алексея Лозовика оккупанты незаконно приговорили к 28 годам колонии строгого режима. Его обвинили в «жестоком обращении с гражданским населением и убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам ненависти и вражды».



Боевые действия



Вечером в сторону временно оккупированного Крыма была запущена противокорабельная ракета «Нептун». В Минобороны РФ утверждают, что ракета была уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря средствами ПВО. В крымских пабликах также пишут о том, что в Севастополе упали части БПЛА, и звучит сигнал воздушной тревоги.



В группировке «ДНР» заявили, что за сутки получили ранения четыре человека, ровреждены 13 жилых домов в Донецке, Ясиноватой, Горловке.

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