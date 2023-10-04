Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 3 жовтня

Суспільство



У захопленому Маріуполі Донецької області окупанти затримали трьох підлітків, які нібито знущалися з георгіївських стрічк, російського триколору. Школярів звинувачують одразу за двома статтями: «осквернення державних символів» та «реабілітація нацизму». Адміністративну справу порушили на батьків, яким доведеться сплатити штраф.



Абоненти мобільного оператора «Фенікс» на окупованій РФ території Донецької області зіткнулися з тим, що у них не працює інтернет без увімкнення передачі даних у роумінгу.



На перегоні «Єнакієво-Вуглегірськ» вантажний поїзд наїхав на машину окупантів ЗРК «Стріла-10» ЗС РФ. Внаслідок пригоди тепловоз зійшов з рейок, є пошкодження залізничного полотна, троє російських військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення.



Права людини



Так званий «суд» угруповання «ДНР» оголосив про видворення за межі Росії та окуповану територію двох українців — священиків Православної церкви України (ПЦУ) В'ячеслава Хрімлі та Андрія Чуя. Митрополит Донецький і Маріупольський ПЦУ Сергій (Горобцов) у коментарі «Новинам Донбасу» спростував інформацію про те, що окупаційна влада видворила В'ячеслава Хрімлі та Андрія Чуя. За його словами, вони перебувають у РФ, швидше за все, ув'язнені.



Українського військовослужбовця Олексія Лозовика окупанти незаконно засудили до 28 років колонії суворого режиму. Його звинуватили в «жорстокому поводженні з цивільним населенням та вбивстві, вчиненому організованою групою, за мотивами ненависті та ворожнечі».



Бойові дії



Увечері у бік тимчасово окупованого Криму було запущено протикорабельну ракету «Нептун». У Міноборони РФ стверджують, що ракету було знищено над північно-західною частиною акваторії Чорного моря засобами ППО. У кримських пабликах також пишуть про те, що в Севастополі впали частини БПЛА і лунає сигнал повітряної тривоги.



У угрупованні «ДНР» заявили, що за добу отримали поранення чотири особи, пошкоджено 13 житлових будинків у Донецьку, Ясинуватій, Горлівці.

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