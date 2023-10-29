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В окупованій Волновасі вбито дев'ять осіб, серед них — діти

29 жовтня 2023, 16:39

В окупованій Волновасі вбито дев'ять осіб, серед них — діти

У захопленій Волновасі Донецької області сталася трагедія, у місті було вбито дев'ятьох осіб, серед них — двоє дітей. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Ще один жахливий злочин, який скоїли росіяни у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. У власному будинку вони вбили дев'ятеро людей, у тому числі ученицю 4-го класу та хлопчика дошкільного віку. На тілах убитих виявлено вогнепальні поранення», — написав він.

За інформацією Лубінця, окупанти позбавили життя цілої родини Капканець, які святкували день народження та відмовилися віддавати власне житло чеченським окупантам.

Слідчий комітет Росії напередодні повідомив про порушення кримінальної справи за статтею про вбивство двох та більше осіб. У повідомленні йшлося про те, що тіла вбитих були виявлені в приватному будинку, який належав загиблій сім'ї, з вогнепальними пораненнями.

Telegram-канал «Астра», посилаючись на місцевих жителів, зазначив , що вбивство скоїв російський військовослужбовець.

Як розповіли ASTRA сусіди та дальня родичка вбитих, все сталося у п'ятницю, 27 жовтня у будинку на вулиці Донецькій. У будинку жили чоловік та дружина — Наталія та Андрій, а також їхні діти — учениця молодших класів Настя та 4-річний Микита.

Нагадаємо, на Донеччині поліцейські потрапили під обстріл.

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