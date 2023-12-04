Луганский спецназовец разоблачил и задержал оккупанта

Луганский спецназовец «Белый» вместе с побратимом разоблачил и задержал оккупанта. Об этом сообщает Луганская ОГА.

В администрации добавляют, что сейчас «Белый» осуществляет контрдиверсионные мероприятия на деоккупированной Харьковщине. В результате одной из операций он вместе с побратимом разоблачили оккупанта, который не успел сбежать с армией российских захватчиков.

Оккупант пытался скрыться от местных и правоохранителей, однако его задержали и передали СБУ.

Также спецназовец частвовал в боевых действиях в Станице Луганской, Счастье, Екатериновке. Участник АТО и ООС. В феврале 2022 года он до последнего нес службу в родном городе. Осуществлял охрану критической инфраструктуры, патрулировал, выезжал на вызовы граждан. Участвовал в самых горячих точках фронта.