Луганський спецназовець викрив та затримав окупанта

Луганський спецназівець «Білий» разом із побратимом викрив та затримав окупанта. Про це повідомляє Луганська ОДА.

В адміністрації додають, що наразі «Білий» здійснює контрдиверсійні заходи на деокупованій Харківщині. Внаслідок однієї з операцій він разом із побратимом викрили окупанта, який не встиг втекти з армією російських загарбників.

Окупант намагався втекти від місцевих та правоохоронців, проте його затримали та передали СБУ.

Також спецназівець взяв участь у бойових діях у Станиці Луганській, Щасті, Катеринівці. Учасник АТО та ООС. У лютому 2022 року він до останнього служив у рідному місті. Здійснював охорону критичної інфраструктури, патрулював, виїжджав на виклики громадян. Брав участь у найгарячіших точках фронту.