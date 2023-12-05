ВСУ добиваются прогресса на фронте — Госдепартамент

Соединенные Штаты Америки видят, как украинские войска борются и достигают прогресса в войне против российских вооруженных сил, прочно укрепившихся на позициях. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

В Госдепе отметили, что ситуация на поле боя тяжелая, но украинские силы продолжают добиваться прогресса. Миллер сообщил, что представители США обсуждали это с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой во время встречи в Брюсселе на прошлой неделе.

Также в ведомстве выразили обеспокоенность по дополнительному финансированию для Украины.

«Именно поэтому госсекретарь присоединяется к президенту и другим членам администрации, призывая Конгресс действовать как можно быстрее», — заявил представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие в течение этой неделе уничтожили более 7 тысяч российских оккупантов. Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.