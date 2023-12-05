ЗСУ домагаються прогресу на фронті — Держдепартамент

Сполучені Штати Америки бачать, як українські війська борються та досягають прогресу у війні проти російських збройних сил, які міцно зміцнилися на позиціях. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

У Держдепі зазначили, що ситуація на полі бою важка, але українські сили продовжують досягати прогресу. Міллер повідомив, що представники США обговорювали це з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою під час зустрічі у Брюсселі минулого тижня.

Також у відомстві висловили стурбованість щодо додаткового фінансування для України.

«Саме тому держсекретар приєднується до президента та інших членів адміністрації, закликаючи Конгрес діяти якнайшвидше», — заявив представник Держдепу.

Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці цього тижня знищили понад 7 тисяч російських окупантів. Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.