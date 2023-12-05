Зеленський в останній момент скасував запланований брифінг перед сенаторами США

Володимир Зеленський скасував онлайн-брифінг для американських сенаторів, під час якого мав розповісти про ситуацію на фронті та потреби Києва у зброї.

Про це заявив у вівторок, 5 грудня лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, лідер демократів у верхній палаті парламенту США наголосив на необхідності підтримувати Україну, оскільки «це поворотний момент західної цивілізації, історичний момент — і відкладати голосування за підтримку більше не можна».