Естонія вкладатиме в оборону Україні чверть відсотка свого ВВП

Естонія протягом наступних чотирьох років планує надавати військову підтримку Україні у розмірі 0,25% ВВП. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомило видання Delfi.

«Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що потрібно Україні для перемоги у цій війні», — сказала Каллас на пресконференції за підсумками засідання Ради державної оборони.

Вона закликала партнерів по всьому світу наслідувати приклад Таллінна.

За словами прем'єра, в останні місяці люди звикли до війни, а в демократичних країнах громадська думка уповільнює ухвалення рішень. Тому вона наголосила на важливості роз'яснювальних робіт щодо важливості підтримки України.

Каллас додала, що з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу обсягом 500 млн євро. Також вона зазначила, що найближчими роками Естонія надаватиме Україні по 14 млн євро на рік на відновлення та супутні проекти.

Раніше повідомлялося, що Угорщина може розблокувати допомогу Європейського союзу для України у розмірі 50 мільярдів євро за умови, що фінансування щороку переглядатиметься.