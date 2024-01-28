Окупанти вдарили з артилерії по Покровському району: є жертва

Сьогодні вранці, 28 січня, окупаційна армія РФ обстріляла Очеретине Покровського району Донецької області. Відомо, що місцевий житель отримав поранення. Про це повідомила речник прокуратури Донецької області Анастасія Мєдведєва, передає Суспільне Донбас.



За уточненою інформацією, російська атака на місто сталася о 10:40.



«Проти мирного населення окупанти використали артилерію. Від влучання снарядів по одній з вулиць населеного пункту зазнав осколкового поранення 45-річний чоловік», — зазначила Медведєва.



Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Нагадаємо, у Донецькій обласній прокуратурі розпочато розслідування за фактом поранення трьох мирних жителів у Мирнограді Донецької області. Пошкоджено багато будинків, троє людей постраждали, серед них підліток.