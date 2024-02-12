Українського баскетболіста вбив 15-річний німецький школяр — Bild

За підозрою у вбивстві гравця юнацької збірної України з баскетболу затримано 15-річного німецького школяра. Про це сьогодні повідомило видання Bild.

Напередодні в Оберхаузені на заході ФРН убили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Він виступав за юнацьку збірну України, а через війну перебрався до Німеччини та грав у німецькому клубі Art Giants Düsseldorf.

За даними Bild, близько 20:00 він повертався додому із 18-річним товаришем по команді Артемом Козаченком. В автобусі у них почалася лайка зі школярами. Коли спортсмени вийшли з автобуса на залізничному вокзалі, підлітки напали на них з ножами.

Від отриманих ран Єрмаков помер у лікарні. Козаченка тяжко поранено.

Злочин потрапив на камери відеоспостереження. У ніч проти понеділка поліція затримала двох підозрюваних. Головний із них — 15-річний школяр німецько-турецького походження з Гельзенкірхена. Він уже відомий поліції як злочинець, який вчинив кілька нападів та пограбувань. Другий — 14-річний школяр німецько-грецького походження з міста Херне, також відомий поліції. Першого заарештували, другого передано опікунам.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині у суботу, 10 лютого, невідомі вбили 17-річного баскетболіста юнацьких збрних України Володимира Єрмакова.

Пізніше стало відомо, що поліцейські затримали нападника на українського баскетболіста. Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста у Німеччині. Генеральне консульство у Дюссельдорфі вже провело переговори з головою поліції Ессен», — зазначив Ніколенко.

За словами представника українського МЗС, консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності.