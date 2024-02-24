ВСУ отбросили войска РФ под Новомихайловкой

За прошедшие сутки на линии столкновения в Украине произошло 84 боевых столкновения. На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать российских оккупантов и отразили 44 атаки, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.



Согласно карте аналитического проекта DeepState, ВСУ отбросили войска РФ в районе поселка Сладкое под Новомихайловкой.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты смогли начать наступательные операции сразу на нескольких участках фронта. Это стало возможным из-за задержек западных партнеров с оказанием военной помощи Украине.