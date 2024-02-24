ЗСУ відкинули війська РФ під Новомихайлівкою

Минулої доби на лінії зіткнення в Україні сталося 84 бойові зіткнення. На Мар'їнському напрямі ЗСУ продовжують стримувати російських окупантів та відбили 44 атаки, повідомляє Генштаб Збройних сил України.



Згідно з картою аналітичного проєкту DeepState, ЗСУ відкинули війська РФ в районі селища Солодке під Новомихайлівкою.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти змогли розпочати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту. Це стало можливим через затримки західних партнерів із наданням військової допомоги Україні.