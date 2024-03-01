Війська РФ просуваються в Донецькій області: штурмують Бердичі та Іванівське

Російські війська штурмують Іванівське та Бердичі Донецької області. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

«Оновлено лінію зіткнення біля Кліщіївки, Новомихайлівки та Тоненького. Російські війська штурмують Іванівське та Бердичі», — йдеться у публікації.

У повідомленні Генштабу наголошується , що на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили дві атаки агресора в районах Іванівського та Кліщіївки, а противник «намагався покращити своє тактичне становище».

«На Авдіївському напрямку, Силами оборони відбито 22 атаки агресора в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське», — також повідомлялося в зведенні Генштабу напередодні, 29 лютого.



Нагадаємо, російська армія вранці 29 лютого вдарила по Миколаївці Краматорського району Донецької області. Пошкоджено будинки та автомобілі.