Главное за день: РФ готовится к войне с НАТО? Как проходят «выборы» Путина в оккупации

Политика



Немецкие спецслужбы подготовили анализ военной угрозы со стороны России. Она готовится к войне против НАТО с 2026 года. По оценкам разведки, потенциальное нападение может произойти на Финляндию или одну из стран Балтии. Немецкие спецслужбы не делали подобных заявлений публично.



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник в декабре 2024 года подписал «указ» «О введении дополнительных мер… в отношении лиц, создающих реальную угрозу интересам и безопасности ЛНР…». Этим «документом» Пасечник запретил около 500 человек не только въезжать «на территорию ЛНР», но и вести там экономическую и финансовую деятельность. Среди них экс-глава Луганского облсовета Валерий Голенко и мэр Луганска Сергей Кравченко в 2014 году поддержали «русскую весну», а также получили российское гражданство.



Общество



В Мелитополе российские силовики задержали 27-летнем Александра Плысюка из-за селфи на фоне надписи «СМЕРТЬ ПУТIНУ!». Это фото размешено на заброшенной страничке российской соцсети VK. Оккупационные власти открыли уголовное дело о «призывах к терроризму».



Так называемый «верховный суд ДНР» приговорил к 20 годам колонии строгого режима командира танкового взвода танкового батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василия Шевчука. Его обвиняют в том, что якобы в 2022 году «препятствовал выходу мирного населения из Мариуполя».



Жители Екатеринбурга обнаружили себя в списках избирателей в «ДНР» и других оккупированных регионах Украины. Так, на участке № 1261 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга часть избирателей открепили для голосования в «ДНР», а избиратели на участке в Чкаловском районе обнаружили себя в списках голосующих в оккупированной Запорожской области. Еще о десяти похожих случаях стало известно в городе Артемовский. Ранее «Важные истории» выяснили, что на выборах в оккупированных областях Украины оказалось на 80% больше избирателей, чем там реально проживает.



В оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв, вероятно, на избирательном участке, который располагается в гимназии № 2, которая еще известна как школа № 10.



Боевые действия



В Белгороде РФ несколько человек ранены, двое погибли в результате обстрелов города и области. Утверждается, что системами ПВО перехвачены восемь снарядов, выпущенных из РСЗО «Вампир». За ночь были повреждены 13 частных и многоквартирных домов.



Утром 16 марта два беспилотника атаковали два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Самарской области РФ. Случился пожар, площадь составляет 500 кв метров, который спасатели потушили.



Основная задача российской армии в ближайшие месяцы - дестабилизация оборонительных линий ВСУ. Это нужно РФ для дальнейшего летнего наступления. Такие выводы сделал Американский институт изучения войны. Аналитики утверждают: армия РФ спешит продвинуться к западу от Авдеевки, чтобы успеть до того, как ВСУ оборудуют тяжелую линию. Согласны ли с этим сценарием военные аналитики? Какая сейчас ситуация на фронте? Разбираемся в этом видео:

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