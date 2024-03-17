Головне за день: РФ готується до війни з НАТО? Як відбуваються «вибори» Путіна в окупації

Політика



Німецькі спецслужби підготували аналіз воєнної загрози з боку Росії. Вона готується до війни проти НАТО з 2026 року. За оцінками розвідки, потенційний напад може статися на Фінляндію чи на одну з країн Балтії. Німецькі спецслужби не робили подібних заяв публічно.



Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник у грудні 2024 року підписав «указ» «Про введення додаткових заходів щодо осіб, які створюють реальну загрозу інтересам та безпеці ЛНР…». Цим «документом» Пасічник заборонив близько 500 особам не лише в'їжджати «на територію ЛНР», а й вести там економічну та фінансову діяльність. Серед них екс-глава Луганської облради Валерій Голенко та мер Луганська Сергій Кравченко, які у 2014 році підтримали "російську весну", а також отримали російське громадянство.



Суспільство



У Мелітополі російські силовики затримали 27-річного Олександра Плисюка через селфі на тлі напису «СМЕРТЬ ПУТІНУ!». Це фото розміщено на занедбаній сторінці російської соцмережі VK. Окупаційна влада відкрила кримінальну справу про «заклики до тероризму».



Так званий «верховний суд ДНР» засудив до 20 років колонії суворого режиму командира танкового взводу танкового батальйону 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ Василя Шевчука. Його звинувачують у тому, що нібито у 2022 році «заважав виходу мирного населення з Маріуполя».



Жителі Єкатеринбургу виявили себе у списках виборців у «ДНР» та інших окупованих регіонах України. Так, на дільниці №1261 у Верх-Ісетському районі Єкатеринбурга частину виборців відкріпили для голосування у «ДНР», а виборці на дільниці у Чкалівському районі виявили себе у списках тих, хто голосує в окупованій Запорізькій області. Ще про десять схожих випадків стало відомо у місті Артемівський. Раніше «Важливі історії» з'ясували, що на виборах в окупованих областях України виявилося на 80% більше виборців, аніж там реально проживає.



В окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух, ймовірно, на виборчій дільниці, яка знаходиться в гімназії №2, яка ще відома як школа №10.



Бойові дії



У Білгороді РФ кілька людей поранено , двоє загинули внаслідок обстрілів міста та області. Стверджується, що системами ППО перехоплено вісім снарядів, випущених із РСЗВ «Вампір». За ніч було пошкоджено 13 приватних та багатоквартирних будинків.



Вранці 16 березня два безпілотники атакували два нафтопереробні заводи (НПЗ) у Самарській області РФ. Сталася пожежа, площа складає 500 кв метрів, яку рятувальники загасили.



Основне завдання російської армії у найближчі місяці – дестабілізація оборонних ліній ЗСУ. Це потрібно для подальшого літнього наступу. Такі висновки зробив Американський інститут вивчення війни. Аналітики стверджують: армія РФ поспішає просунутися на захід від Авдіївки, щоб встигнути до того, як ЗСУ обладнають важку лінію. Чи згодні із цим сценарієм військові аналітики? Яка зараз ситуація на фронті? Розбираємось у цьому відео:

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