Вночі росіяни обстріляли Селидове: пошкоджено житлові будинки

Росіяни обстріляли Селидове. Фото: поліція

Окупаційні війська РФ сьогодні, 21 березня, вдарили ракетами по місту Селидове Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



«Сьогодні, 21.03.2024, о 02:56 російські війська знову обстріляли місто Селидове двома ракетами С-300», — йдеться в повідомленні.



Внаслідок обстрілу зруйновано одну адміністративну будівлю, пошкоджено 7 багатоповерхових та 3 приватні житлові будинки. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що на Донеччині в результаті обстрілів двоє мешканців загинули, також відомо про 2 постраждалих.