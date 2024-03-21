Главное за день: Атака на Киев. РФ начала производство трехтонных бомб

Общество



20 марта «полицеские ЛНР» преследовали мужчину, который ехал в такси. Якобы мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления. В Ольховском квартале, когда авто остановили и мужчину вывели из такси, произошел взрыв. Сообщается, что задержанный привел в действие взрывное устройство. Пять силовиков получили осколочные ранения и контузию, мужчина, личность которого устанавливается, погиб. Водитель такси не пострадал.



На временно оккупированных территориях Украины с начала 2024 года россияне похитили более 300 украинцев. В ЦНС отметили, что людей задерживают по доносам в нелояльности, кроме того, не сообщают родственникам причины задержки, а также не рассказывают о местоположении задержанных.



Боевые действия



Силам обороны Украины удалось стабилизировать обстановку на востоке страны, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



В Нижегородской области с февраля текущего года россияне начали массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000. Как известно, российская авиация активно использует ФАБы весом от 250 до 1500 килограмм, приделав на них УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции), который позволяет авиабомбе планировать на несколько десятков километров. Получится ли у РФ приделать УМПК к ФАБ-3000, на данный момент неизвестно.



Российские войска ударили баллистикой по Николаеву сегодня, 21 марта. В результате обстрела одна женщина погибла, еще четверо людей – получили ранения.



Утром российские войска атаковали ракетами Киев. Обломки сбитых ракет упали на территории трех районов столицы. Пострадали десять человек, двое из них госпитализированы.



Минобороны России заявило о захвате села Тоненькое на Авдеевском направлении в Донецкой области. Украинская сторона этого не подтверждала.



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