Головне за день: Атака на Київ. РФ розпочала виробництво тритонних бомб

Суспільство



20 березня «поліцейські ЛНР» переслідували чоловіка, який їхав у таксі. Нібито чоловіка підозрюють у скоєнні особливо тяжкого злочину. У Вільхівському кварталі, коли авто зупинили та чоловіка вивели з таксі, стався вибух. Повідомляється, що затриманий привів у дію вибуховий пристрій. П'ять силовиків отримали осколкові поранення та контузію, чоловік, особистість якого встановлюється, загинув. Водій таксі не постраждав.



На тимчасово окупованих територіях України з початку 2024 року росіяни викрали понад 300 українців. У ЦНС зазначили, що людей затримують за доносами в нелояльності, крім того, не повідомляють родичів про причини затримки, а також не розповідають про місцезнаходження затриманих.



Бойові дії



Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на сході країни, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



У Нижегородській області з лютого поточного року росіяни розпочали масове виробництво тритонних авіабомб ФАБ-3000. Як відомо, російська авіація активно використовує ФАБ вагою від 250 до 1500 кілограм, приробивши на них УМПК (універсальний модуль планування та корекції), який дозволяє авіабомбі планувати на кілька десятків кілометрів. Чи вдасться РФ приробити УМПК до ФАБ-3000, на даний момент невідомо.



Російські війська вдарили балістикою по Миколаєву сьогодні, 21 березня. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, ще четверо людей – отримали поранення.



Зранку російські війська атакували ракетами Київ. Уламки збитих ракет впали на території трьох районів столиці. Постраждали десять осіб, двох із них госпіталізовано.



Міноборони Росії заявило про захоплення села Тоненьке на Авдіївському напрямку на Донеччині. Українська сторона цього не підтверджувала.



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