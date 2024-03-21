Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: Атака на Київ. РФ розпочала виробництво тритонних бомб

21 березня 2024, 23:40

Головне за день: Атака на Київ. РФ розпочала виробництво тритонних бомб

Суспільство

 20 березня «поліцейські ЛНР» переслідували чоловіка, який їхав у таксі. Нібито чоловіка підозрюють у скоєнні особливо тяжкого злочину. У Вільхівському кварталі, коли авто зупинили та чоловіка вивели з таксі, стався вибух. Повідомляється, що затриманий привів у дію вибуховий пристрій. П'ять силовиків отримали осколкові поранення та контузію, чоловік, особистість якого встановлюється, загинув. Водій таксі не постраждав.

На тимчасово окупованих територіях України з початку 2024 року росіяни викрали понад 300 українців. У ЦНС зазначили, що людей затримують за доносами в нелояльності, крім того, не повідомляють родичів про причини затримки, а також не розповідають про місцезнаходження затриманих.

Бойові дії

 Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на сході країни, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У Нижегородській області з лютого поточного року росіяни розпочали масове виробництво тритонних авіабомб ФАБ-3000. Як відомо, російська авіація активно використовує ФАБ вагою від 250 до 1500 кілограм, приробивши на них УМПК (універсальний модуль планування та корекції), який дозволяє авіабомбі планувати на кілька десятків кілометрів. Чи вдасться РФ приробити УМПК до ФАБ-3000, на даний момент невідомо.

Російські війська вдарили балістикою по Миколаєву сьогодні, 21 березня. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, ще четверо людей – отримали поранення.

Зранку російські війська атакували ракетами Київ. Уламки збитих ракет впали на території трьох районів столиці. Постраждали десять осіб, двох із них госпіталізовано.

Міноборони Росії заявило про захоплення села Тоненьке на Авдіївському напрямку на Донеччині. Українська сторона цього не підтверджувала.

Новини Донбасу у відеоформаті:



Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:40
Головне за день: Атака на Київ. РФ розпочала виробництво тритонних бомб
20:47
«Вибори Путіна»: як «малювали» голоси на окупованих територіях ►
18:13
У «ЛНР» розповіли подробиці вибуху в Луганську: постраждали 5 «поліцейських»
17:44
Окупанти демонтують руїни Маріупольського драмтеатру та обіцяють відкрити його наступного року
13:58
У Міноборони Росії заявили про захоплення села Тоненьке Донецької області
11:59
У Луганську військова вантажівка зруйнувала дитячий майданчик
23:56
«Поліцейський ЛНР» загинув в аварії з військовою вантажівкою
23:16
Головне за день: Папа Римський знову закликає до переговорів. Вибух у Луганську
18:46
В окупованому Луганську стався вибух
18:06
Росія створила задушливу атмосферу страху на окупованих територіях України — доповідь ООН
15:58
Залишених без житла маріупольців окупанти не пускають до суду
13:53
До окупованого Джанкою продовжують прибувати російські солдати — АТЕШ
23:05
Головне за день: Окупанти розстріляли трьох людей під Херсоном. Захоплення Орлівки
20:57
Результати «виборів» у «ЛНР» та Запорізькій області повністю сфальсифіковані — електоральний експерт
20:40
В РФ заявили, що почалися вантажні залізничні перевезення до Криму через окупацію
17:52
Росіяни розстріляли трьох цивільних в окупованому селі під Херсоном, — ЗМІ
16:25
Міноборони РФ заявило про захоплення села Орлівка на Авдіївському напрямку
15:16
В окупованому селі під Херсоном окупанти розстріляли трьох цивільних
14:48
В окупованому Донецьку під час обстрілу постраждала жінка
09:58
Російські війська ще просунулися в Орлівці під Авдіївкою
усі новини
23:53
Україна вийшла у фінал плей-оф відбору на Євро-2024
23:40
Головне за день: Атака на Київ. РФ розпочала виробництво тритонних бомб
23:30
У сім'ї колишнього голови Донецької ОДА Кириленка ЗМІ знайшли кілька елітних квартир ►
22:04
Гравці Minecraft тепер можуть віртуально побувати у соляних шахтах окупованого Соледара
21:38
«20 днів у Маріуполі» тепер можна переглянути онлайн
20:47
«Вибори Путіна»: як «малювали» голоси на окупованих територіях ►
20:34
Авіаудар РФ по Новогродівці Донецької області: є жертви та руйнування
19:18
На східній ділянці фронту стало стабільніше — Сирський
18:30
DarwinLand створили безоплатний марафон з фінансової грамотності для школярів в підтримку GLOBAL MONEY WEEK (PR)
18:13
У «ЛНР» розповіли подробиці вибуху в Луганську: постраждали 5 «поліцейських»
17:44
Окупанти демонтують руїни Маріупольського драмтеатру та обіцяють відкрити його наступного року
17:37
Росія намагалася атакувати ракетами об'єкти української розвідки 21 березня у Києві — ЗМІ
17:12
Мобільна група ЗСУ знищила крилату ракету росіян із кулемета Browning M2
16:37
З початку 2024 року окупанти викрали понад 300 українців на захоплених територіях
16:20
У Росії почалося масове виробництво тритонних авіабомб ФАБ-3000
15:53
Миколаїв потрапив під удар росіян: є загиблі та постраждалі, пошуки продовжуються
15:47
В Україні пропонують регулювати Telegram: готується відповідний законопроект
14:58
Склад Rozetka у Києві зруйнований через ракетну атаку росіян, постраждали автомобілі компанії та товари клієнтів
14:38
В Естонії анонсували новий пакет військової допомоги для України
13:58
У Міноборони Росії заявили про захоплення села Тоненьке Донецької області
усі новини
ВІДЕО
У сім'ї колишнього голови Донецької ОДА Кириленка ЗМІ знайшли кілька елітних квартир ► У сім'ї колишнього голови Донецької ОДА Кириленка ЗМІ знайшли кілька елітних квартир ►
21 березня, 23:30
«Вибори Путіна»: як «малювали» голоси на окупованих територіях ► «Вибори Путіна»: як «малювали» голоси на окупованих територіях ►
21 березня, 20:47
Місце вибуху в Луганську 20 берзня. Кадр з відео У «ЛНР» розповіли подробиці вибуху в Луганську: постраждали 5 «поліцейських»
21 березня, 18:13
Знищена крилата ракета росіян на підльоті до столиці. Фото: кадр із відео Мобільна група ЗСУ знищила крилату ракету росіян із кулемета Browning M2
21 березня, 17:12
Окупанти стали виробляти тритонні ФАБ-3000. Фото: міноборони РФ У Росії почалося масове виробництво тритонних авіабомб ФАБ-3000
21 березня, 16:20
Зруйнований дитсадок у передмісті Херсона. Фото: кадр із відео Російська ракета зруйнувала дитячий садок у передмісті Херсона
21 березня, 12:55

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама