«Шахтер» оштрафует своего полузащитника на одну зарплату за лайк под постом о победе россиян

Футбольный клуб «Шахтер» оштрафует своего полузащитника из Таджикистана Хусрава Тоирова, который пославил лайк под постом о победе страны-агрессора над Сербией в товарищеском матче, пишет украинский портал Football24.

Лайк Хусрава определил российский ресурс sports. Фото: sports.ru

«Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ, о чем обязательно будет отчитаться», – объяснили в донецком клубе.



По информации Football24, месячная зарплата Хусрава Тоирова в «Шахтере» составляет примерно 300 тысяч грн. 1 марта 2023 он стал игроком донецкого клуба, подписав с «горняками» контракт на 5 лет. Играет на позиции левого вингера.



Хусрав Тоиров является игроком молодежной сборной Таджикистана (U20), в составе которой дебютировал в сентябре 2022 года и на сегодняшний день провел 5 матчей.



Напомним, донецкий «Шахтер» в 19-м туре Украинской премьер-лиги обыграл криворожский «Кривбасс», который к этому матчу подошел в статусе лидера турнирной таблицы. Поединок во Львове завершился со счетом 5:2.