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«Шахтар» оштрафує свого півзахисника на одну зарплату за лайк під постом про перемогу росіян

22 березня 2024, 17:17

«Шахтар» оштрафує свого півзахисника на одну зарплату за лайк під постом про перемогу росіян

Футбольний клуб «Шахтар» оштрафує свого півзахисника з Таджикистану Хусрава Тоiрова, який послав лайк під постом про перемогу країни-агресора Росії над Сербією у товариському матчі, пише «Футбол 24».

Лайк Хусрава визначив російський ресурс sports. Фото: sports.ru

«Футболіст буде оштрафований на місячну зарплату, а ці гроші будуть спрямовані на забезпечення одного з підрозділів ЗСУ, про що обов'язково відзвітуємо», – пояснили у донецькому клубі.

За інформацією «Футбол 24», місячна зарплата Хусрава Тоїрова у «Шахтарі» становить приблизно 300 тисяч грн. 1 березня 2023 року він став гравцем донецького клубу, підписавши з «гірниками» контракт на 5 років. Грає на позиції лівого вінгера.

Хусрав Тоіров є гравцем молодіжної збірної Таджикистану (U20), у складі якої дебютував у вересні 2022 року та на сьогодні провів 5 матчів.

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