Главное за день: Росармия захватила Первомайское. Гиркин хочет на линию фронта

Политика



Если Дональд Трамп хочет передать России захваченные украинские территории, чтобы воплотить свой мирный план, то речь идет об очень примитивной идее. Такое мнение в интервью немецкому изданию Bild озвучил президент Украины Владимир Зеленский.



Общество



Боевик, бывший «министр обороны» группировки «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), которого в России осудили на четыре года колонии по обвинению в «экстремизме», еще в январе был утвержден на должность командира взвода одной из войсковых частей на оккупированной территории Донецкой области. Отправить Гиркина на военную службу попросила его защита. Однако Гиркин осужден по «экстремистской» статье — это означает, что по закону, принятому Владимиром Путиным 23 марта, он не сможет заключить контракт на военную службу.



Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных.



СБУ задержала экснардепа-регионала Владислава Лукьянову, когда он хотел пересечь пограничный пункт пропуска в Одесской области. Лукьянов в 2020 году стал депутатом горсовета Бахмута от «ОПЗЖ». После захвата части региона начал работать на россиян.



Боевые действия



Российские войска полностью захватили село Первомайское на Авдеевском направлении в Донецкой области. Российской стороной было опубликовано видео, на котором видно, что военные РФ установили свой флаг на разрушенной постройке в Первомайском. Также на видео показано, что от села остались одни руины.



Российская армия ударила, предварительно баллистической ракетой «Искандер-М», по Одесскому району, в результате чего погибли 4 человека, среди которых 10-летняя девочка. В районе повреждена транспортная инфраструктура и грузовики, которые были рядом.



В Брянской области РФ была обстреляна территория МАП «Троебортное». В результате обстрела один российский военнослужащий погиб, еще 3 госпитализированы в больницу.



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