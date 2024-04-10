Головне за день: армія РФ захопила Первомайське. Гіркін хоче на лінію фронту

Політика



Якщо Дональд Трамп хоче передати Росії захоплені українські території, щоб втілити свій мирний план, то йдеться про дуже примітивну ідею. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Bild озвучив президент України Володимир Зеленський.



Суспільство



Бойовика, колишнього «міністра оборони» угрупування «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), якого в Росії засудили до чотирьох років колонії за звинуваченням в «екстремізмі», ще в січні було затверджено на посаду командира взводу однієї з військових частин на окупованій території Донецької області. Відправити Гіркіна на військову службу попросив його захист. Однак Гіркін засуджений за «екстремістською» статтею — це означає, що за законом, ухваленим Володимиром Путіним 23 березня, Гіркін не зможе укласти контракт на військову службу.



Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про мобілізацію засуджених.



СБУ затримала екснардепа-регіонала Владислава Лук'янова, коли той хотів перетнути прикордонний пункт пропуску на Одещині. Лук'янов у 2020 році став депутатом міськради Бахмута від ОПЗЖ. Після захоплення частини регіону почав працювати на росіян.



Бойові дії



Російські війська повністю захопили село Первомайське на Авдіївському напрямку Донецької області. Російська сторона опублікувала відео, на якому видно, що військові РФ встановили свій прапор на зруйнованій споруді у Первомайському. Також на відео показано, що від села залишились самі руїни.



Російська армія вдарила, попередньо балістичною ракетою «Іскандер-М», по Одеському району, унаслідок чого загинули 4 людини, серед яких 10-річна дівчинка. У районі пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки.



У Брянській області РФ обстріляно територію МАП «Троєбортне». Один російський військовослужбовець загинув, ще троє госпіталізовані.



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