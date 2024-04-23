Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Сили оборони вночі збили майже всі безпілотники окупантів

23 квітня 2024, 08:41

Сили оборони вночі збили майже всі безпілотники окупантів

Сили оборони вночі збили майже всі безпілотники окупантів

Цієї ночі російські загарбники під час повітряної атаки запустили  по Україні 16 дронів-камікадзе та балістичні ракети. Сили оборони знищили майже всі ударні безпілотники. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 16 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 цих ударних БПЛА було знищено», — йдеться у повідомленні.

Противник бив не лише дронами, а й балістикою. Як розповів генерал Олещук, цієї ночі російські окупанти атакували Україну також двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Бєлгородської області Росії.

Він уточнив, що 16 ударних дронів противник запускав з мису Чауда (окупований Крим) та Курської області (РФ).

«Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучали засоби радіоелектронної боротьби», — зазначив генерал.

Командувач ВС також розповів, що цієї ночі захисники неба збили 15 "Шахедів" у чотирьох регіонах: Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській областях.

Нагадаємо, у Києві цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони були знищені всі дрони-камікадзе, які війська РФ запустили для ударів по українській столиці.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Україна Атака БПЛА Микола Олещук Повітряні сили ЗСУ ППО України

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:39
Головне за день: «Складний період» наприкінці весни. РФ захопила Новомихайлівку?
23:08
Російська армія зайняла більшу частину Очеретиного — DeepState
16:58
Жителька Маріуполя, яка втратила будинок, ночує просто неба
12:45
Російські війська майже повністю захопили Новомихайлівку — DeepState
09:36
Трьох людей поранено через обстріл Херсонської області
08:40
У Криму окупанти змусили вибачитись матроса, який зафільмував палаючий корабель «Комуна» після атаки ЗСУ
08:27
За добу окупанти обстріляли Запорізьку область 202 рази
08:22
HIMARS знищив самохідну гармату 2С5 «Гіацинт-С» — відео
08:01
ЗСУ можуть змінити ситуацію на фронті з американською допомогою — ISW
23:12
Головне за день: З Донецької області потрібно евакуювати 70 тисяч людей. Захоплення Богданівки
18:26
У Криму завдали удару по російському судну «Комуна» — ВМС України
11:59
Севастополь вранці зазнав ракетної атаки
11:01
Ходаковський вже не закликає покарати винних у смерті Рассела Бентлі
08:31
У Донецьку кілька людей підірвалися на міні та були атаковані дронами
23:30
Росія зруйнувала церкви, на Луганщині вирують лісові пожежі — новини окупації ►
23:26
Головне за день: Ту22М3 збили після атаки по Україні. Обстріл Дніпра
21:48
«МДБ ДНР» ліквідують: «указ» Пушиліна викрив співробітника ФСБ
18:32
У Донецьку вбито прокремлівського пропагандиста з США Рассела Бентлі
15:14
У Луганську українською ракетою вбито російського комбрига
14:23
У захопленому Донецьку під час підриву на міні загинув чоловік, є постраждала
усі новини
11:48
Росіяни вдарили по Костянтинівці, є поранені
11:12
Посли країн G7 зустрілися з лідерами політичних партій України
10:59
Офіцер ЗСУ розповів про сильні сторони російського «танка-сараю» під час штурмів
10:48
Російські окупанти з авіації атакували Білогорівку та Невське — Лисогор
10:20
Обстріл телевежі: У Харкові та на околицях відсутній сигнал цифрового ТБ
10:12
Греція назвала умови постачання Patriot в Україну
09:59
Армія РФ атакувала три райони Донецької області: є жертви та пошкодження
09:40
Велика Британія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги у розмірі 617 млн доларів
08:59
Внаслідок атак росіян за добу на Донеччині двоє загиблих, ще одна людина – поранена
08:45
РФ атакувала Одесу «шахедами»: дев'ятеро людей постраждали, серед них — четверо дітей
08:41
Сили оборони вночі збили майже всі безпілотники окупантів
08:40
В Очакові збитий Shahed травмував людину
08:14
Вночі росіяни намагалися атакувати Київ ударними дронами
08:09
Окупанти скинули на Селидове авіабомбу: пошкоджено будинки
23:39
Головне за день: «Складний період» наприкінці весни. РФ захопила Новомихайлівку?
23:08
Російська армія зайняла більшу частину Очеретиного — DeepState
22:42
Усі консульства України припиняють надання послуг чоловікам від 18 до 60 років із завтрашнього дня — ZN.UA
22:02
США запевняють, що нова допомога Україні буде дуже скоро
21:17
Внаслідок обстрілу Красногорівки загинула 1 людина
19:55
Російські війська атакували телевежу у Харкові
усі новини
ВІДЕО
Росіяни вдарили по Костянтинівці, є поранені Росіяни вдарили по Костянтинівці, є поранені
23 квітня, 11:48
Український військовий розповів про переваги «танку-сараю» РФ. Фото: Сергій Стерненко/Telegram Офіцер ЗСУ розповів про сильні сторони російського «танка-сараю» під час штурмів
23 квітня, 10:59
Ракета Х-59 влучила по харківській телевежі. Фото: Синєгубов Обстріл телевежі: У Харкові та на околицях відсутній сигнал цифрового ТБ
23 квітня, 10:20
Очеретине на карті DeepState Війська РФ захопили південну частину Очеретиного — DeepState
22 квітня, 17:37
Залишки авіабомби РБК-500 у Луганській області. Фото: кадр з відео «Новин Донбасу» Армія РФ скинула новітні модифіковані бомби РБК-500 у Луганській області
22 квітня, 16:20
Результат обстрілу РФ цивільної інфраструктури у Херсоні. Фото: скрін з відео Збільшилось число травмованих після обстрілу РФ Дніпровського району Херсона: подробиці
22 квітня, 13:55

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір