Сили оборони вночі збили майже всі безпілотники окупантів

Цієї ночі російські загарбники під час повітряної атаки запустили по Україні 16 дронів-камікадзе та балістичні ракети. Сили оборони знищили майже всі ударні безпілотники. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 16 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 цих ударних БПЛА було знищено», — йдеться у повідомленні.

Противник бив не лише дронами, а й балістикою. Як розповів генерал Олещук, цієї ночі російські окупанти атакували Україну також двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Бєлгородської області Росії.

Він уточнив, що 16 ударних дронів противник запускав з мису Чауда (окупований Крим) та Курської області (РФ).

«Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучали засоби радіоелектронної боротьби», — зазначив генерал.

Командувач ВС також розповів, що цієї ночі захисники неба збили 15 "Шахедів" у чотирьох регіонах: Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській областях.

Нагадаємо, у Києві цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони були знищені всі дрони-камікадзе, які війська РФ запустили для ударів по українській столиці.