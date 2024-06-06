С оккупированной части Херсонщины российские компании вывезли 34 тысячи тонн зерна — расследование

Оккупационная власть частично захваченной Херсонской области позволила российским войскам вывезти украинскую агропродукцию за границу с нулевой или сниженной вывозной ставкой таможенной пошлины. Об этом говорится в расследовании «Схем» (проект Радио Свобода), Белорусского расследовательского центра и издания Verstka.



Глава оккупационной администрации Владимир Сальдо и специально созданная локальная комиссия предоставляли согласование российским компаниям на экспорт краденной украинской агропродукции.



Расследователям удалось дополнительно подтвердить вывоз агропродукции благодаря данным из базы мирового импорта/экспорта Import Genius и информации, полученной из утечки российской таможни.



В течение 2023 года ряд российских экспортеров вывезли из Херсонской области не менее 34 тысяч тонн зерна на 6,2 миллиона евро. Весь этот товар был вывезен по российской системе квот.



Сообщается, что херсонское зерно экспортировали в Азербайджан, Турцию, Сирию и Иран, а горох из оккупированного Крыма — в Испанию.



В Азербайджан российская компания «Сим-Транс Групп» вывезла пшеницу.



Компания «Фрегат» получила квоту на экспорт трех тысяч тонн кукурузы, которая попала в Сирию. Согласование на вывоз 11 тысяч тонн ячменя по квотам получило ООО «Паллада". Его отгрузили в иранском порту Bandar Imam Khomeini.



Фирма «Агро-Фрегат», которая упоминалась в СМИ как участница схемы незаконного вывоза зерна с оккупированных территорий, экспортировала в Турцию пшеницу и меслин. Эта же фирма в сентябре 2023 года отправила в Испанию 4500 тонн гороха, 2,6 тысячи тонн из которых были загружены в оккупированном Севастополе.



Ни одна из компаний не предоставила ответов на запросы до публикации расследования.



Для того чтобы вывозить агропродукцию из оккупации с нулевой или сниженной вывозной ставкой таможенной пошлины российские компании обращались к Сальдо по установленным им правилам.



На оккупированной части Херсонской области распределением квот занимается спецкомиссия. Она рассматривает обращение и голосует, а глава оккупационной администрации подписывает решение.



Массив данных с утечкой документов журналисты получили от объединения украинских хакеров KibOrg.