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З окупованої частини Херсонщини російські компанії вивезли 34 тисячі тонн зерна — розслідування

06 червня 2024, 22:20

З окупованої частини Херсонщини російські компанії вивезли 34 тисячі тонн зерна — розслідування

Окупаційна влада частково захопленої Херсонської області дозволила російським військам вивезти українську агропродукцію за кордон із нульовою або зниженою вивізною ставкою мита. Про це йдеться у розслідуванні Схем (проєкт Радіо Свобода), Білоруського розслідувального центру та видання Verstka.

Голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо та спеціально створена локальна комісія надавали узгодження російським компаніям на експорт краденої української агропродукції.

Розслідувачам вдалося додатково підтвердити вивезення агропродукції завдяки даним з бази світового імпорту/експорту Import Genius та інформації, отриманої з витоку російської митниці.


Протягом 2023 року низка російських експортерів вивезли з Херсонської області щонайменше 34 тисячі тонн зерна на 6,2 мільйона євро. Весь цей товар було вивезено за російською системою квот.

 Повідомляється, що херсонське зерно експортували до Азербайджану, Туреччини, Сирії та Ірану, а горох із окупованого Криму — до Іспанії.

В Азербайджан російська компанія «Сім-Транс Груп» вивезла пшеницю.

Компанія «Фрегат» отримала квоту на експорт трьох тисяч тонн кукурудзи, яка потрапила до Сирії. Погодження на вивезення 11 тисяч тонн ячменю за квотами отримало ТОВ «Паллада». Його відвантажили в іранському порту Bandar Imam Khomeini.

Фірма «Агро-Фрегат», яка згадувалась у ЗМІ як учасниця схеми незаконного вивезення зерна з окупованих територій, експортувала до Туреччини пшеницю та меслин. Ця ж фірма у вересні 2023 року відправила до Іспанії 4500 тонн гороху, 2,6 тисячі тонн з яких було завантажено в окупованому Севастополі.

Жодна з компаній не надала відповіді на запити до публікації розслідування.

Для того, щоб вивозити агропродукцію з окупації з нульовою або зниженою вивізною ставкою мита російські компанії зверталися до Сальдо за встановленими ними правилами.

На окупованій частині Херсонської області розподілом квот займається спецкомісія. Вона розглядає звернення та голосує, а голова окупаційної адміністрації підписує рішення.

Масив даних із витоком документів журналісти отримали від об'єднання українських хакерів KibOrg.

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