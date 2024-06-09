Фінляндія передала Україні найновішу зброю: генерал

Стало відомо, що Фінляндія передала нашій країні нові зразки свого озброєння. Про це розповів начальник озброєння Сил оборони Фінляндії, генерал-майор Мікко Хейсканен, повідомляє видання Yle.



«Українські війська випробовують деякі з новітніх технологій фінської оборонної промисловості», — йдеться у повідомленні.



За словами генерала, частина цього обладнання настільки нова, вона ще перебуває на стадії розробки, але відгуки про неї поки що позитивні.



Хейсканен підкреслив, що резерви на виробництво, зроблені Оборонними силами для фінських компаній, можуть бути активовані для використання на підтримку України. Для цього потрібна політична воля і додаткове фінансування.



Як зазначається, Фінляндія входить до провідних світових донорів військової допомоги Україні, причому фінансова підтримка країни неухильно зростає з початку повномасштабної війни. Минулого року загальна сума допомоги становила 1,4 мільярда євро.



Раніше ми писали, що президент США Джо Байден у Парижі, де проходила церемонія вшанування 80-х роковин висадки союзників у Нормандії, анонсував новий пакет допомоги Україні вартістю $225 млн.