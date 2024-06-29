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Четверо погибших и 6 раненых: последствия обстрелов РФ Донетчины

29 июня 2024, 09:59

Четверо погибших и 6 раненых: последствия обстрелов РФ Донетчины

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 28 июня, обстреливала населенные пункты Донецкой области. В результате атак четверо жителей погибли, еще 6 – травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 28 июня россияне убили 4 жителей Донецкой области — в Нью-Йорке», — отметил он.


Кроме того, по словам Филашкина, еще 6 человек получили ранения.

В Донецкой области с начала полномасштабной войны погибли 2033 людей, получили ранения — 5181. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что из Донецкой области в Ровенскую область эвакуированы 46 человек, среди которых 6 детей, беременная женщина и 10 человек с инвалидностью. 

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