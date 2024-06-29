Четверо погибших и 6 раненых: последствия обстрелов РФ Донетчины

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 28 июня, обстреливала населенные пункты Донецкой области. В результате атак четверо жителей погибли, еще 6 – травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 28 июня россияне убили 4 жителей Донецкой области — в Нью-Йорке», — отметил он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 6 человек получили ранения.



В Донецкой области с начала полномасштабной войны погибли 2033 людей, получили ранения — 5181. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что из Донецкой области в Ровенскую область эвакуированы 46 человек, среди которых 6 детей, беременная женщина и 10 человек с инвалидностью.