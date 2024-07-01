Понад 20 обстрілів зазнала Донеччина з боку армії РФ за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ за добу росіяни обстріляла 25 разів населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено десятки житлових будинків, є жертви. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації.



Ситуація у регіоні така:



Покровський район. У Кураховому пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, в Острівському — 4 приватні будинки; у Курахівці 1 будинок знищено. У Цукуриному поранено 6 людей, пошкоджено 21 будинок і 2 автомобілі. У Мемрику Новогродівської ТГ пошкоджено будинок.





Краматорський район. У Ямполі Лиманської ТГ поранено 1 людину. У Юрківці Миколаївської ТГ пошкоджено будинок і інфраструктурний об'єкт. В Іжевці Костянтинівської ТГ пошкоджено будинок і нежитлове приміщення.

Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 6 будинків і 2 адмінбудівлі; у Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено 4 будинки і інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській ТГ пошкоджені 9 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Сіверській ТГ 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5 будинків.



Раніше ми писали, що шестеро людей отримали поранення внаслідок нічного обстрілу військами РФ селища Цукурине Селидівської громади Донецької області.