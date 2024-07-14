Российские войска обстреляли Донетчину 19 раз, есть жертвы и повреждения

Оккупационные войска за прошедшие сутки, 13 июля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Под ударом оказались четыре района, в частности, Волновахский, Бахмутский, Покровский и Краматорский. Есть жертвы, десятки поврежденных домов и зданий. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации.
«Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.
Ситуация в регионе следующая:
Волновахский район. В Комарской громаде в Новоочеретоватом погибли 2 человека и 1 ранен, повреждены 10 домов, магазин и линия электропередач; в Шевченко повреждены дома.
Покровский район. В Новоселовке Первой Очеретинской громады погибли 2 человека. В Константинопольском Кураховской громады 1 человек погиб и 1 ранен. В Мирнограде ранены 4 человека.
Краматорский район. В Константиновской громаде повреждены 2 дома в Новомарковом. На территории Андреевской громады загорелся пожар.
Бахмутский район. В Часовоярской громаде 1 человек ранен, повреждены 7 частных домов, 4 многоэтажки и промышленное здание. В Нью-Йорке ранены 2 человека, повреждены 2 дома; еще 5 домов и 2 админздания повреждены в Торецке. В Северске повреждена многоэтажка.
Ранее мы писали, что 14 июля россияне атаковали Мирноград.
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