Российские войска обстреляли Донетчину 19 раз, есть жертвы и повреждения

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска за прошедшие сутки, 13 июля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Под ударом оказались четыре района, в частности, Волновахский, Бахмутский, Покровский и Краматорский. Есть жертвы, десятки поврежденных домов и зданий. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации.



«Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



Ситуация в регионе следующая:



Волновахский район. В Комарской громаде в Новоочеретоватом погибли 2 человека и 1 ранен, повреждены 10 домов, магазин и линия электропередач; в Шевченко повреждены дома.



Покровский район. В Новоселовке Первой Очеретинской громады погибли 2 человека. В Константинопольском Кураховской громады 1 человек погиб и 1 ранен. В Мирнограде ранены 4 человека.



Краматорский район. В Константиновской громаде повреждены 2 дома в Новомарковом. На территории Андреевской громады загорелся пожар.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде 1 человек ранен, повреждены 7 частных домов, 4 многоэтажки и промышленное здание. В Нью-Йорке ранены 2 человека, повреждены 2 дома; еще 5 домов и 2 админздания повреждены в Торецке. В Северске повреждена многоэтажка.



Ранее мы писали, что 14 июля россияне атаковали Мирноград.