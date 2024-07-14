Російські війська обстріляли Донеччину 19 разів, є жертви та пошкодження

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська минулої доби, 13 липня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Під ударом опинилися чотири райони, зокрема, Волноваський, Бахмутський, Покровський та Краматорський. Є жертви, десятки пошкоджених будинків та будівель. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації.



«Усього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



Ситуація у регіоні така:



Волноваський район. У Комарській громаді у Новоочеретуватому загинули 2 людини і 1 поранена, пошкоджено 10 будинків, крамницю і лінію електропередач; у Шевченко пошкоджені будинки.



Покровський район. У Новоселівці Першій Очеретинської громади загинули 2 людини. У Костянтинопільському Курахівської громади 1 людина загинула і 1 поранена. У Мирнограді поранено 4 людини.



Краматорський район. У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 будинки в Новомарковому. На території Андріївської громади зайнялася пожежа.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді 1 людина поранена, пошкоджені 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і промислова будівля. У Нью-Йорку поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки; ще 5 будинків і 2 адмінбудівлі пошкоджено у Торецьку. У Сіверську пошкоджено багатоповерхівку.



Раніше ми писали, що 14 липня росіяни атакували Мирноград.