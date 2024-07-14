РФ обстріляла Мирноград: під ударом житловий будинок

14 липня у місті Мирноград Донецької області чули вибухи. В одній з місцевих груп повідомили, що російські окупанти атакували житловий будинок.



«У Мирнограді росіяни влучили в багатоповерхівку», — йдеться в повідомленні.





Раніше ми писали, що окупаційні війська за 13 липня обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Під ударом опинилися чотири райони, зокрема, Волноваський, Бахмутський, Покровський та Краматорський. Є жертви, десятки пошкоджених будинків та будівель.