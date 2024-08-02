Главное за день: Ракетный удар по Севастополю. Обстрелы вдоль линии фронта

Политика



Россия провела обмен заключенными с США и Германией. Президент РФ Владимир Путин подписал для этого указы о помиловании минимум 16 человек. Россия отпустила на волю как своих граждан-политзаключенных, так и иностранных граждан. В аэропорту Анкары (Турция) всего обменяли 26 заключенных. В списке обменянных заключенные, содержавшиеся в тюрьмах семи стран: России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Беларуси. Путин встретил восьмерых освобожденных россиян в аэропорту. В основном это агенты российских спецслужб, которых он поблагодарил «за верность присяге, долгу, родине».



Общество



38 тел погибших в Украине российских военнослужащих, были возвращены в Россию в рамках репатриации. На территорию Украины удалось вернуть тела 250 павших украинских военнослужащих.



На оккупированной территории повышение стоимости проезда на 20 рублей (10 гривен) вызвало возмущение местных жителей. Проезд стоимостью 70 рублей был установлен на маршруте «Харзыск-Макеевка». В так называемом «Минтрансе ДНР» принудили перевозчика по маршруту №31 снизить стоимость проезда до 50 рублей.



Боевые действия



По данным военно-аналитического ресурса DeepState, росармия захватила населенный пункт Веселое в Покровском районе Донецкой области. Кроме этого, оккупанты продвинулись возле населенных пунктов Лисичное, Ивановка, Сергеевка и Желанное.



Российские военные нанесли удары по Харьковской области. В Купянске погибла женщина, а в Дергачевской громаде из-за удара дрона по автобусу пострадали шесть рабочих-строителей.



В Донецкой области из-за боевых действий обесточивались подстанция, шахта и бытовые потребители. На момент инцидента в шахте находились 66 работников. Всех вывели на поверхность.



Ночью войска РФ сбросили авиабомбу ФАБ-500 на Селидово Донецкой области. Ранена женщина, повреждены шесть частных жилых домов и линии электросетей.



В оккупированном Донецке ранены шесть человек в результате сброса взрывчатки с дрона. Это произошло у рынка поселка шахты Абакумова в Кировском районе города, сообщают очевидцы и группировка «ДНР».



В оккупированном Севастополе на высотах Кая-Баш, предварительно, поражены позиции ЗРК С-400 «Триумф». По предварительной информации, уничтожены четыре пусковые установки С-400.



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