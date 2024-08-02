Головне за день: Ракетний удар по Севастополю. Обстріли вздовж лінії фронту

Політика



Росія провела обмін ув'язненими зі США та Німеччиною. Президент РФ Володимир Путін підписав для цього укази про помилування щонайменше 16 осіб. Росія відпустила на волю як своїх громадян-політв'язнів, і іноземних громадян. В аеропорту Анкари (Туреччина) загалом обміняли 26 ув'язнених. У списку обміняних ув'язнені, які перебували у в'язницях семи країн: Росії, США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Білорусі. Путін зустрів вісьмох звільнених росіян в аеропорту. В основному це агенти російських спецслужб, яким він подякував «за вірність присязі, боргу, батьківщині».



Суспільство



38 тіл загиблих в Україні російських військовослужбовців повернули до Росії в рамках репатріації. На територію України вдалося повернути тіла 250 полеглих українських військовослужбовців.



На окупованій території підвищення вартості проїзду на 20 рублів (10 гривень) викликало обурення місцевих жителів. Проїзд вартістю 70 рублів був встановлений на маршруті «Харзиськ-Макіївка». У так званому Мінтрансі ДНР змусили перевізника за маршрутом №31 знизити вартість проїзду до 50 рублів.



Бойові дії



За даними військово-аналітичного ресурсу DeepState, росармія захопила населений пункт Веселе у Покровському районі Донецької області. Окрім цього, окупанти просунулися біля населених пунктів Лисичне, Іванівка, Сергіївка та Бажане.



Російські військові завдали ударів по Харківській області. У Куп'янську загинула жінка, а в Дергачівській громаді через удар дрона автобусом постраждали шестеро робітників-будівельників.



На Донеччині через бойові дії знеструмлювалися підстанція, шахта та побутові споживачі. На момент інциденту у шахті перебували 66 працівників. Усіх вивели на поверхню.



Вночі війська РФ скинули авіабомбу ФАБ-500 на Селидове Донецької області. Поранено жінку, пошкоджені шість приватних житлових будинків та лінії електромереж.



В окупованому Донецьку поранено шістьох людей внаслідок скидання вибухівки з дрона. Це сталося на ринку селища шахти Абакумова в Кіровському районі міста, повідомляють очевидці та угруповання «ДНР».



В окупованому Севастополі на висотах Кая-Баш попередньо вражені позиції ЗРК С-400 «Тріумф». За попередньою інформацією, знищено чотири пускові установки С-400.



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