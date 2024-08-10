Главное за день: Лукашенко усиливает границу. Украинские военные в приграничье Белгородской области

Политика



Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал своим войскам усилить патрулирование территорий на границе с Украиной. Он заявил, что намерен лично на месте разобраться с «неспокойной ситуацией» в Курской области РФ.



Общество



Украинка Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль в финале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг на Олимпийских играх в Париже.



Для въезда в Украину с оккупированных Россией территорий можно использовать пункт пропуска на белорусско-украинской границе «Мокраны — Доманово». Ранее украинцы выезжали из оккупированных территорий через гуманитарный коридор «Колотиловка — Покровка» в Сумской области, однако сейчас работа этого пункта пропуска приостановлена из-за боевых действий.



В школе №1 оккупированой Макеевки (Ханженково — Северная) между руководством учреждения и родителями учеников возник конфликт. Здание школы еще ремонтируют и его даже не передавали в оценку готовности к началу учебного года, поэтому люди ищут, на что потратили выделенные деньги.



Боевые действия



В Константиновке завершили разбор завалов торгового центра, разрушенного российским ударом 9 апреля. Всего погибли 14 человек и ранены 44. Из восьми неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали пять: три женщины и двое детей — девочек 2012 и 2014 годов рождения. Осталось идентифицировать три человека.



Российские войска ударили ракетой по объекту критической инфраструктуры в Краматорске. Один работник погиб, еще несколько получили ранения. Здания объекта получили серьезные повреждения. В Селидово, Курахово и в Стенках накануне также были обстрелы. Погиб один человек и двое ранены.



Из-за обстрелов военных России в Новопавловке в Запорожье погиб мужчина. Еще одна женщина получила ранения. В Белополье из-за обстрела в Сумской области ранен мужчина.



Украинские военные находятся в приграничном селе Пороз Белгородской области РФ — видео с такими кадрами распространяется по сети. Дата съемки видео неизвестна. Бойцы сняли его возле местного сельского клуба. Украинская и российская сторона информацию о нахождении ВСУ в селе не комментировали.



Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.



Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.