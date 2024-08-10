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Головне за день: Лукашенко посилює кордон. Українські військові у прикордонні Білгородської області

10 серпня 2024, 23:28

Головне за день: Лукашенко посилює кордон. Українські військові у прикордонні Білгородської області

Політика

 Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав своїм військам посилити патрулювання територій на кордоні з Україною. Він заявив, що має намір особисто на місці розібратися з "неспокійною ситуацією" в Курській області РФ.

Суспільство

 Українка Ірина Коляденко здобула срібну медаль у фіналі змагань з вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кг на Олімпійських іграх у Парижі.

Для в'їзду до України з окупованих Росією територій можна використовувати пункт пропуску на білорусько-українському кордоні «Мокрани – Доманове». Раніше українці виїжджали з окупованих територій через гуманітарний коридор «Колотилівка — Покровка» у Сумській області, проте наразі роботу цього пункту пропуску призупинено через бойові дії.

У школі №1 окупованої Макіївки (Ханженкове — Північна) між керівництвом установи та батьками учнів виник конфлікт . Будівлю школи ще ремонтують і її навіть не передавали в оцінку готовності до початку навчального року, тож люди намагаються з'ясувати, на що витратили виділені гроші.

Бойові дії

 У Костянтинівці завершили розбір завалів торгового центру, зруйнованого російським ударом 9 квітня. Загалом загинуло 14 людей та поранено 44. З восьми невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували п'ятьох: троє жінок і двоє дітей — дівчаток 2012 та 2014 років народження. Залишилося ідентифікувати троє людей.

Російські війська вдарили ракетою по об'єкту критичної інфраструктури у Краматорську. Один працівник загинув, ще кілька дістали поранення. Будівлі об'єкта зазнали серйозних пошкоджень. У Селидовому, Кураховому та в Стінках напередодні також були обстріли. Загинула одна людина та двоє поранені.

Через обстріл військових Росії у Новопавлівці у Запоріжжі загинув чоловік. Ще одна жінка отримала поранення. У Білопіллі у Сумській області через обстріл поранено чоловіка.

Українські військові перебувають у прикордонному селі Пороз Білгородської області РФ — відео з такими кадрами поширюється мережею. Дата зйомки відео невідома. Бійці зняли його біля місцевого сільського клубу. Українська та російська сторона інформацію про перебування ЗСУ у селі не коментували.

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