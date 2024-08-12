ЗСУ вперше офіційно визнали, що це вони зайшли до Курської області РФ

Збройні сили України контролюють близько 1000 квадратних кілометрів території РФ та продовжують наступальну операцію в Курській області. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський на Ставці верховного головнокомандувача 12 серпня.



«Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем перебуває близько 1000 кв. км території РФ. Угруповання військ виконують поставлені завдання. Бої йдуть фактично по всьому фронту. Ситуація перебуває під нашим контролем», — сказав Сирський.

Володимир Путін заявив, що Росія не братиме участі у переговорах з Україною, тому що вважає, що Київ напав на Курську область.



У Курській області продовжуються активні бойові зіткнення. Російські «військори», які мають можливість перебувати безпосередньо на місці подій, заявили, що до вечора 9 серпня лінія фронту «устаканилася у міру прибуття підкріплень ЗС РФ». Бої продовжуються. Влада не контролює місто Суджа.



Раніше ми писали, що батальйон «Нахтігаль» 14-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ опублікував відео спільного з 80-ю десантно-штурмовою бригадою взяття в полон російських військових на КПП «Суджа» в Курській області РФ.



За даними західних ЗМІ, у наступі в Курській області бере участь одна з найбільш оснащених та швидкохідних бригад України — 80-та десантно-штурмова бригада.



Високопосадовець на умовах анонімності розповів, яка головна мета «Курської операції».