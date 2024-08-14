Люди живуть у підвалах, евакуація проходить повільно: Філашкін розповів про ситуацію у Торецьку

У Торецьку станом на 14 серпня залишаються близько 3 тисяч людей, евакуація проходить у повільному темпі. Обстановка на Донеччині дуже складка, окупанти намагаються прорвати нашу лінію оборони. Тільки за добу окупанти обстріляли близько 3000 разів регіон з усіх наявних видів озброєння — за допомогою керованих авіабомб, балістичних ракет та ствольної артилерії. Про це наголосив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«У Торецьку знаходяться близько трьох тисяч людей, вони перебувають у підвальних приміщеннях. На жаль, виїзжають повільно, вивозимо 10-15 людей кожного дня. Це дуже повільна евакуація. Наші підрозділи поліції, «Білі янголи», співробітники ДСНС кожного дня працюють з органами влади, щоб вивезти людей, завезти тим людям, які залишились у підвальних приміщеннях, гуманітрану допомогу, питну воду, медикаменти, тому що обстановка в місті складна», — зазначив він.
Попри спроби проникнення російських ДРГ, наші військові повністю контролюють місто.
Раніше ми писали, що українські сили нещодавно відбили позиції на південь від міста Торецька Донецької області.
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